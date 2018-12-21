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الجيزة: إغلاق جزئي لكوبرى 6 أكتوبر لمدة 3 أيام

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المرور: إغلاق ثلاثة طرق سريعة وكسر في فاصل كوبري أكتوبر
المرور: إغلاق ثلاثة طرق سريعة وكسر في فاصل كوبري أكتوبر

المصريون ـ متابعات

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إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل

قالت محافظة الجيزة إنه الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة سوف تغلق مطلع ومنزل شاهين بشكل كلى وغلق جزئى لمطلع كوبرى أكتوبر للقادم من نفق الجلاء لمدة 3 أيام.
جاء ذلك لإجراء أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بكوبرى 6 أكتوبر بنطاق المحافظة، لمدة 3 أيام والتي تبدأ الساعة الـ12 صباح الجمعة، وحتى الساعة الـ5 صباح يوم الأحد.
وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالمحافظة، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل حركة السير ومنع التكدسات المرورية المتوقعة خاصة خلال فترات تنفيذ الأعمال.
وناشد المحافظ، المواطنين من المارة وقائدي السيارات بضرورة الامتثال لإرشادات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية التي من المقرر إقامتها لمساعدتهم في الاتجاهات الجديدة.
ووجه محافظ الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال وإعادة حركة المرور لصورتها الطبيعية دون تأخير.

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