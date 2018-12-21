"الارصاد" تحذر من سقوط أمطار

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طالب الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية،المواطنين بالحذر ليلا ، مشيرا الى ان هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، اليوم الجمعة.

وأوضح "عبدالعال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى":" أن البلاد تشهد حالة من الاعتدال في الطقس خلال فترات النهار، ولكنه يكون شديد البرودة في الليل".

وأضاف أن درجات الحرارة مازالت ثابتة، متابعا: "أنه من المنتظر حدوث تحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة".

وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 14 والعظمى 20، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18، وشرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23، والأقصر الصغرى 9 العظمى 22، وأسوان الصغرى 10 والعظمى 22، كاترين الصغرى 3 والعظمى 12.


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