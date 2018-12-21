» بالفيديو.. ميادين الغردقة تتزين بالفنون التشكيلية

21 ديسمبر 2018 - 11:12 ص

نجحت محافظة البحر الأحمر، فى إنشاء متحف مفتوح بالممشي السياحى بمدينة الغردقة، فى إطار الحملة التى يقوم بها اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، كما تم صيانة جميع أعمال البازلت الموجود بالممشى حفاظًا على المظهر الجمالى بالمنطقة.

ونفذ الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، أعمالًا تشكيلية من مجسمات بمختلف الخامات على الممشي السياحى بالغردقة، بمشاركة عدد كبير من أمهر فنانى النحت فى العالم، واستقبلت الأعمال الفنية التى تم وضعها بالممشى وأمام قاعة الداو للمؤتمرات بالغردقة، فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى استمرت فعالياته على مدار يومى 17 و18 ديسمبر الجارى فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن مبادرة المحافظة لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة، سوف تستمر إلى أن يتم وضع تماثيل وأعمال فنية وتشكيلية فى كل مكان بمدينة الغردقة خاصة، الشوارع الهامة والميادين، من أجل تنشيط وجذب السياحة إلى المدينة.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، المشرف على مبادرة محافظ البحر الأحمر، لتجميل الغردقة، إن خزينة الدولة لم تتكلف أى أعباء مالية، تجاه الأعمال الفنية التى تم تجميل بها ميادين الغردقة وكذلك الممشى السياحى لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة، مشيرًا إلى رجل الأعمال باسل سامى سعد هو من تحملت تكاليف إنهاء تلك الأعمال.

أضاف، حميدة، فى بيان له، أن هذه هى التجربة الثانية له فى المساعدة فى تجميل مدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، حيث سبق وأن تم تنفيذ فى فبراير الماضى من نفس العام "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت"، بمدينة الغردقة، وهو أكبر سيمبوزيوم نحت فى العام، وأقيم تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 37 فنًا من 22 دولة حول العالم، من أمهر فنانى النحت فى العالم وتم توزيع أعمالهم الفنية على شوارع وميادين الغردقة، وشهد حفل ختام السيمبوزيوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.

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