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30 فنانًا تشكيليًا عالميًا يشاركون في "ملتقى شرم الشيخ الدولي للفنون"

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شرم الشيخ

يناير

ملتقي الفنون

تستضيف مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 26 ديسمبر الجارى إلى 4 يناير من العام الجديد، ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون احتفالًا بالعام الجديد، بمشاركة 30 فنانًا من أمهر وأشهر الفنانين التشكيليين.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم الملتقى، إنه لأول مرة يجتمع مشاهير الفن التشكيلى المعاصر فى ملتقى عالمى يصاحبه وورش فنية رائعة القيمة التشكيلية، حيث من المقرر أن يشارك الفنان العالمى الدكتور صلاح عنانى والفنان الكبير محمد عبلة  والدكتور الفنان النحات الكبير صلاح حماد  والفنان الدكتور مصطفى عيسي والدكتور محمد أبو النجا والفنان محمد طلعت  والدكتور إبراهيم خطاب وجورج وهيب والفنان جوزيف الديويري.

وتابع، "حميدة"، كما من المقرر أن يشارك أهم الفنانين التشكيليين العرب والأجانب وهم الفنان السوري الكبير خالد التكريتى والفنان العالمى سيروان بران والفنانة كرستين عبله من سويسرا والفنانة كاتى من المجر والفنان الجزائرى حمزة نونوه والفنان رنيم صباغ من كندا والنحاتين عمر طوسون والدكتور مروة يوسف ومعاوية هلال وسارة قاسم والفنانين الدكتور منى عليوة ويسرا حفض والفنان الكبير تيسير بركات من فلسطين والفنان وائل نور والفنان طارق مأمون والفنان مهاب عبد الغفار والفنان الدكتور معتز كمال والمصور الفوتوغرافي الكبير عبد الرحيم العرجان.

وأكد الفنان التشكيلى محمد حميدة، أنه من المقرر أن يجتمع كل هؤلاء الفنانين والفنانات فى جو فنى احتفالى يضم ورش للنحت والرسم على ألواح "السيرف بورد" واللوحات التشكيلية المختلفة، لتجميل مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يقام المعرض الختامى يوم 3 يناير المقبل لعرض نتاج أعمالهم العالمية على السائحين بمدينة شرم الشيخ، كما من المقرر أن يتم عمل برنامجًا سياحيًا ترفيهيًا للفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى، كما من المقرر أن يتم عمل مجسمًا لونيًا واحدًا يشارك فيه الجميع بعنوان "عام جديد بسلام للعالم".

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