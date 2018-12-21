» "البيئة" ترسل لجنة لمتابعة ظهور تلوث زيتي برأس غارب

21 ديسمبر 2018 - 11:19 ص

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة التعامل مع تلوث زيتي بأحد شواطئ رأس غارب، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالوزارة بلاغا يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام به.

وذكر بيان أصدرته وزارة البيئة بالأمس أن لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر توجهت لمعاينة الموقع فور تلقي البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن اللجنة أخذت عينات من التلوث، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التلوث الناتج وتم سحب العينات اللازمة ومتابعة التخلص النهائي من آثار التلوث.



