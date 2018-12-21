المقاولون يستضيف "سيد البلد" في افتتاح الدور الثاني

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المقاولون العرب

بطولة عربية

يستضيف فريق المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم نظيره الاتحاد السكندري،  في افتتاح مباريات الدور الثاني والجولة الـ18 لبطولة الدوري العام.

ويسعى المقاولون بقيادة عماد النحاس لمواصلة صحوته في البطولة بعد تحقيق الفوز في 5 لقاءات متتالية أمام الإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي وبتروجت ووصوله للنقطة 23 في المركز الخامس، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الإسماعيلي والمصري.

كما يسعى زعيم الثغر لمواصلة عروضه المميزة خلال الفترة الأخيرة بعد نجاحه في تخطي الزمالك في دور الـ16 في البطولة العربية، فضلا على التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس مصر على حساب سموحة مؤخرًا.


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