قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 9 ساعات

21 ديسمبر 2018 - 01:09 م

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 21/12/2018 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت 22/12/2018، على مناطق كفر طهرمس – الهرم – المريوطية – فيصل – منشأة البكاري – المنصورية – إسكان الشباب – إسكان الضباط – طريق مصر الفيوم من نادي الرماية وحتى مدخل الواحات وذلك لأعمال صيانة على غرفة محابس بالخط 1000 مم الخارج من محطة أكتوبر .

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.