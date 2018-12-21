» إدوارد يفضح "شيف" على الهواء لنسيانه البنطلون

21 ديسمبر 2018 - 01:16 م

سخر الفنان إدوارد، من الشيف طارق، خلال تقديم الأول لحلقة ببرنامجه "القاهرة اليوم" بسبب نسيان البنطلون الجينز الخاص به في المنزل.

وأضاف إدوارد خلال برنامجه "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، الشيف طارق يا جماعة نسي بنطلونه اللي كان من المفترض هايظهر به في حلقة الليلة، حيث قام بالذهاب لشراء بنطلون من أحد المولات القريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل الحلقة بساعة، وكان بيستلف من المخرج ومني الفلوس من اجل شراء البنطلون".

وأجبر إدورد الشيف طارق بالقيام بالدوران من الخلف والامام لكي يشاهد المشاهدين البنطلون الجديد الذي أشتراه الشيف طارق بـ500 جنية".

ورد الشيف طارق على الفنان إدوارد، قائلا "أنت يااخي مش بتستر على أحد خالص، ده يوم الفضائح العالمي بالنسبة لي".