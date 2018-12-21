5 مجالات شهدت تقدمًا تنمويًا في 2018

21 ديسمبر 2018 - 01:18 م

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف حول ترتيب مصر بين عام 2014 وعام 2018 بمؤشرات البنية التحتية في تقرير التنافسية.

وأوضح الانفوجراف أن ترتيب مصر في مجال الكهرباء عام 2014 كان 107 وأصبح حاليا في المركز 64، فيما ارتفع ترتيب مصر في مجال كفاءة النقل الجوي بالمطارات إلى 43 مقارنة بعام 2014 الذي كان ترتيب مصر فيها 59.







وأشار إلى أن ترتيب مصر ارتفع إلى المركز 56 في عام 2018 بمجال البنية التحتية مقارنة بعام 2014 الذي سجلت فيه المركز 114.



