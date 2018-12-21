» تفاصيل اجتماع "الصحة" بـ"الإنتاج الحربي"

21 ديسمبر 2018 - 02:15 م

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مع اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، بالأمس تطورات انشاء مصنع We Can الخاص بتصنيع أدوية الأورام ، مشيرة الى ان المصنع سيصبح أحد ركائز الدولة فى تقدم الصناعة الدوائية الوطنية وفقًا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.

وحضر الاجتماع الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وأعضاء مجلس إدارة شركة "We Can " بعضوية وزارة الصحة ممثلة فى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ووزارة الإنتاج الحربى، وصندوق تحيا مصر، وشركة فاركو للأدوية.

وأشارخالد مجاهد متحدث وزارة الصحة إلى أن الدكتورة هالة شددت على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للمواعيد المحددة، مؤكدة أن تصنيع أدوية الأورام فى مصر هو هدف قومي استراتيجي تعمل الدولة على إنجازه فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى تقديم جميع سبل الدعم من حيث سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية لشركة "We Can " لإنتاج أدوية الأورام وفقا للمعايير الدولية.

وذكر "مجاهد" أن وزيرة الصحة أكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خاصة فى مجال الدواء، بما يعود بالنفع على المريض المصرى، فضلًا عن حرصها على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم صحة المواطن تشجيعا للصناعة الوطنية ودعما لتعميق المكون المحلي وتوفير العملات الأجنبية التي يتم تدبيرها لشراء أدوية علاج الأورام من الخارج بتكلفة عالية.

ومن جانبه أكد وزير الإنتاج الحربى، تقديم كافة سبل الدعم لوزارة الصحة فى هذا المشروع القومي لتصنيع أدوية الأورام لتوطين صناعة مهمة واستراتيجية في مصر، قائلًا: "لابد أن نكون على قدر التوقعات التي تضعها الدولة في مجال الصحة بما يحقق توجه الدولة".

وأشار وزير الانتاج الحربى، إلى الدور المهم والذى تقوم به وزيرة الصحة فى النهوض بالملف الصحي بما له أهمية استراتيجية كبرى، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الوزارات لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى جميع الملفات وخاصة الملف الصحي، والذى يختص بصحة المواطنين.