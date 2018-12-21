مفاجأة.. الصحة تعلن عن علاج لسرطان الثدي

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وزارة الصحة

الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتورة سهير عبدالحميد

فجرت وزارة الصحة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنت هيئة التأمين الصحي، عن توفير علاجات موجهة مبتكرة تقلص من حجم أورام الثدي.

وتابعت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي في تصريحات صحفية: تقوم هذه العلاجات بتخفيض نسب تمدد الورم فى الثدى، ما يساهم فى تخفيف المعاناة عن المريضات.

وأضافت: لأول مرة سيتم توفير هذا العلاج الجديد الذي يساهم فى الحفاظ على الثدي من البتر أو استئصال جزء منه، وهو ما يرفع معنويات السيدة ويجعلها قادرة على العلاج والتخلص من المرض.

وأشارت إلى أن العلاج يصرف لجميع المنتفعين بالمجان وبدون تحمل، وأن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا فى توفير العلاجات المتقدمة لعلاج الأورام، وأن الوزارة بما فيها من برامج صحية تتعلق بعلاج الأورام تستهدف خفض نسب الإصابة وتوفير العلاج المعتمد.


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