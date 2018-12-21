» حريق بشارع عبد العزيز و4 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

21 ديسمبر 2018 - 03:26 م

نشب منذ قليل حريق بأحد مخازن الأجهزة الكهربائية في شارع عبد العزيز بوسط القاهرة.

و دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة القاهرة، بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق نشب بداخل أحد مخازن الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز فى وسط البلد.

وأمر اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية، بانتقال رجال الإنقاذ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان لمنع وصول الحريق للأماكن المجاورة والأدوار الأخرى، وانتقل العميد يوسف أحمد يوسف مدير إدارة وسط إلى مكان الواقعة لسحب الكثافات من الطريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق نشب فى مخزن للأجهزة الكهربائية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ورجال المرور للسيطرة على الحريق ومنع وصوله للأدوار الأخرى، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار عمليات الإطفاء والتبريد.