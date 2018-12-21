مصرع 3 جراء اصطدام قطار بحافلة في صربيا

21 ديسمبر 2018 - 04:48 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 جراء اصطدام قطار للركاب بحافلة تُقل طلابًا قرب مدينة "نيش" جنوبي صربيا.

وقالت السلطات الصربية إن الحادث وقع الجمعة في نقطة تقاطع سكة الحديد بطريق السيارات، حيث لا توجد فيها إشارات مرور.

وأشارت إلى أن جميع ضحايا الحادث هم من ركاب الحافلة.

وقال مدير مستشفى نيش، زوران رادوفانوفيتش، في تصريح لقناة "آر تي إس" الحكومية، إن الحادث أسفر عن مصرع طفل وشخصين بالغين.

وأوضح رادوفانوفيتش، أن 10 من المصابين جراء الحادث في حالة حرجة.

بدورها قالت وزارة الداخلية الصربية، في بيان، إنها أرسلت فرقًا من الشرطة والإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث.

وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات في المسار الذي وقع فيه التصادم.