» «إيمري»: شرط وحيد لاستمرار «النني» في آرسنال

21 ديسمبر 2018 - 05:41 م

طالب اوناي ايمري، النجم محمد النني لاعب وسط أرسنال والمنتخب الوطني، ببذل مزيدًا من الجهد من أجل المشاركة كأساسي مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال «ايمري» في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: لقد تحدثت مع الجميع، مع مسعود أوزيل وكارل ينكسون، ومع محمد النني، وبيتر تشيك وغيرهم، تحدثت معهم كجماعات وكأفراد.

وأضاف: على الجميع أن يبذل الجهد من أجل المشاركة وحجز مكانة أساسية مع الفريق.

ويلعب أرسنال غدًا امام بيرنلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي.