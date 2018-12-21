«المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

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المصريون

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، أن قرار تأجيل مباراة الأهلي وجيما الأثيوبى في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال الأفريقى لتقام يوم الأحد المقبل، بدلا من اليوم الجمعة، سبب حالة من الارتباك في مواعيد مباريات مسابقة الدوري.

وقال عامر حسين إنه اضطر إلى ترحيل مباراة الأهلي والداخلية المؤجلة من الجولة السادسة ثلاثة أيام لتقام يوم 29 ديسمبر الجارى بدلا من 26 ديسمبر، كما قام بتأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي وسيتم تحديد موعدها بعد تحديد موقف الأهلي ونتيجة مباراته في العودة أمام جيما الأثيوبى وما إذا كان سيتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أو سينتقل لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أن مباراة الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز ستقام في شهر فبراير المقبل، على أن يتم تحديد موعد مباراة السوبر بين القطبين بعد انتهاء قرعة بطولات الأندية الأفريقية يوم 28 ديسمبر الجاري ومعرفة موقف القطبين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.


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