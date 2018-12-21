» انتحار عامل شنقًا بأسيوط

21 ديسمبر 2018 - 06:13 م

لقى عامل مصرعه إثر قيامه بربط عنقه بحبل من أعلى سطح منزله بقرية الوسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظ أسيوط.

كانت البداية بتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد محمد العسقلانى، مأمور مركز الفتح بقيام عامل يدعى ( و. م. ع) بربط عنق بحبل أعلى سطح المنزل .

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء منتصر عويض مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات المقدم محمد فراج رئيس مباحث المركز، أن الوفاة ليس ورائها واقع جنائي حيث يعانى المتوفى من مرض نفسى وعلى إثره قام بالانتحار عن طريق ربط عنق بحبل أعلى سطح منزلهم

وبعرض المحضر على نيابة الفتح أمرت بانتداب طبيب الصحة لتحديد سبب الوفاة.