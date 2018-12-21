» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

وضع فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب مؤنس دبور ريد بول سالزبرغ النمساوي، على قائمة اللاعبين التي ترغب إدارة الريدز في الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب  موقع “أنفيلد” المهتم بأخبار ليفربول فإن وصيف بطل أوروبا يريد تعزيز صفوفه من أجل توسيع الفارق عن وصيفه مانشستر سيتي وانتزاع لقب الدوري الإنجليزي منه هذا الموسم، ويبحث “الريدز” لهذه المهمة عن لاعب صاحب رقم “9” لمساندة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وكشفت التقارير، بأن ليفربول قام بإرسال كشافيه عدة مرات لمراقبة مؤنس دبور الذي تمكن من تسجيل 9 أهداف بالدوري النمساوي الممتاز هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه كان قد أحرز 22 هدفًا في الموسم الماضي.

ويلعب مؤنس دبور لصالح منتخب الإسرائيلي، وهو من أصول عربية حيث تنتمي أسرته لعرب 48 رغم لعبه وحملة للجنسية الإسرائيلية.

سجل اللاعب الدولي دابور 22 هدفاً في 32 مباراة في الموسم الماضي ، وقاد الفريق إلى الجانب الذي صدم الكثيرين بالوصول إلى نصف نهائي دوري أوروبا.

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