» 3 شهداء و40 جريحًا برصاص الاحتلال شرقي غزة

21 ديسمبر 2018 - 10:30 م

استشهد 3 فلسطينيين، وجرح 40 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان وصل الأناضول، إن عبد العزيز أبو شريعة، (28 عاما، أُصيب شرقي غزة)، وماهر ياسين (40 عاما، أصيب وسط القطاع وهو من ذوي الإعاقة)، ومحمد الجحجوح (16 عاما، أصيب شرقي غزة)، استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي.



كما أصيب 40 آخرون، بحسب الوزارة، برصاص الجيش أثناء مشاركتهم في المسيرات، بينهم صحفيان وأربعة مسعفين، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.



ومع مقتل الفلسطينيين الثلاثة، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة منذ مارس/آذار الماضي، إلى 242 فلسطينيا.



فيما أصيب أكثر من 25 ألف متظاهر، في الفترة الزمنية ذاتها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



من جانبها، نددت حركة "حماس" باستهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين.



وقالت في بيان، أصدرته، إن "تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين بهذه البشاعة، ناتج عن عمليات التحريض المستمرة على القتل، وفي إطار تطبيق خطة ممنهجة".



بدوره، أشاد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، باستمرار "المشاركة الواسعة من الفلسطينيين، في مسيرات العودة".



وقال أبو ظريفة في تصريح للأناضول، خلال مشاركته في المسيرات: "إن تواصل هذا الزخم والعدد الكبير من المشاركين، هو تأكيد على الالتفاف الشعبي حول هذه المسيرات والتمسك بها حتى تحقيق أهدافها ورفع الحصار".



من ناحيتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي، ما أسمته "الإرهاب" الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء اليوم.

