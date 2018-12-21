21 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية، الجمعة، "تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم (وسط) وذلك على إثرا احتجاجات تشهدها الولاية".



وذلك وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).



وقال وزير التعليم العالي الصادق الهادي المهدي، إن "تعليق الدراسة يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة بالخرطوم".



وتابع "ينفذ قرار التعليق من السبت وإلى حين إشعار آخر".



وتشهد الخرطوم منذ ظهر الجمعة، احتجاجات متفرقة في أحياء: الجرافة، والحاج يوسف، وبري، بعض أحياء منطقة أم درمان، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة والأمن، وفق شهود عيان.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة المحلية لولاية النيل الأبيض (جنوب)، الجمعة، "حالة الطوارئ وفرض حظر على التجوال الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، على خلفية احتجاجات شهدتها الولاية ومدن سودانية متعددة".



وارتفعت أعداد الولايات السودانية المعلنة في بعض مدنها حالات طوارئ، عقب موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ الأربعاء، إلى أربع ولايات من جملة 18 ولاية.



واتسعت دائرة الاحتجاجات في السودان، منذ صباح الجمعة، المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار، في مدينتي ربك (مركز ولاية النيل الأبيض)، والأبيض (مركز ولاية شمال كردفان)، جنوب العاصمة الخرطوم، وعطبرة (ولاية نهر النيل/ شمال).



ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال)، بحسب ما أعلنته السلطات.



كما فرضت السلطات الأمنية حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف، إلى جانب عطبرة.

