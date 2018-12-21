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"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل "القذافي"

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن دولة ليبيا دُمرت، كاشفا أن فرنسا هى من وقفت وراء ضرب الرئيس الراحل معمر القذفي.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن سبب قتل القذافي بهذه الطريقة، هو أنه لقب نفسه بملك ملوك أفريقيا، وكان يريد اطلاق عملة أفريقية موحدة من الذهب، معقبا: "تفكير القذافي كان صح، ولكن لم يكن لديه قوة لتنفيذه".
وأشار "عكاشة" إلى أن العقيدة الدينية عند اليهود ترى أن أفريقيا ملك سيدنا موسى، ومن ثم فهم يرون أن القذافي سيسرقها منهم، متابعا: "ولهذا مات القذافي بهذه الطريقة البشعة وأحاسب على ما أقول".




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