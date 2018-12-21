  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:39 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بهذا الفستان الصادم

احتجاجات السودان

رد صادم لـ"أديب" على المظاهرات السودانية.. هذا ما قاله

جمارك السيارات ببورسعيد

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل "القذافي"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على استقالة "الكلب المسعور"

بطاطس

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

فرنسا.. محتجو "السترات الصفراء" يغلقون نحو 200 طريق

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عريس وعروسة بالسترات الصفراء

#

فرنسا.. توقيف 1723 على خلفية مظاهرات «السترات الصفراء»

#

فرنسا.. ارتفاع معتقلي «السترات الصفراء» إلى نحو ألف

#

اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلنت الداخلية الفرنسية، أن محتجي "السترات الصفراء" أغلقوا الجمعة، نحو 200 طريق في مختلف أنحاء البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الشرطة أعادت فتح 300 طريق منذ منتصف ديسمبر/كانون أول الجاري، أغلقها محتجون في إطار حراك "السترات الصفراء" المستمر للأسبوع السادس على التوالي.
ودعا ناشطون على مدار الأيام الأخيرة إلى التجمهر، السبت، عند "قصر فرساي" بالعاصمة باريس، الذي يرمز إلى فترة الحكم الملكي المطلق قبل الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر.
بدورها أعلنت السلطات إغلاق القصر أمام الزوار، السبت، وتشديد الإجراءات الأمنية في محيطه.
ويتوقع أن تشهد مدن أخرى احتجاجات كبيرة، بينها ليل وتولوز وستراسبورغ ونانت وليون وبوردو.
ومن المقرر أن ينتشر أكثر من 4 آلاف و100 شرطي إضافي في عموم البلاد، بينهم ألف و230 في باريس وحدها.
كما دعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى كل من ألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وإيطاليا.
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تستمر في فرنسا احتجاجات تنديدًا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.
وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 9 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، إضافة إلى توقيف 4 آلاف و341. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا
» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام
» بالفيديو: صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
» تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم
» 3 شهداء و40 جريحًا برصاص الاحتلال شرقي غزة
» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية
» هكذا أقنع "أردوغان" "ترامب" بالانسحاب من سوريا
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول
» بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب
» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين