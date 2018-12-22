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بالفيديو: صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ووكالات

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بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على مضيفه ولفرهامبتون 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الثامنة عشر.
وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 18 وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وانفرد صلاح، مؤقتا، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 11 هدفا متفوقا على بيير إيمريك أوباميانج،لاعب أرسنال بفارق هدف، وبفارق هدفين أمام رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين لاعب توتنهام.
ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة محققا انتصاره السابع على التوالي، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع متلقيا هزيمته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.
وبهذا الفوز، حافظ فريق ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الخامس عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.
فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لفريق ولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

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