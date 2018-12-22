بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

22 ديسمبر 2018 - 12:50 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،، أن قرار تخفيض الدولار الجمركي على الكمبيوتر، جاء دليلا على المرونة الذي تتمتع به الوزارة والدولة ككل في تعديل أي قرار لصالح الدولة.



وأوضح "معيط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن قائمة المنتجات الخاضعة لسعر الدولار البنكي سيراجع شهريا، مضيفًا: "لازم نحط إيدينا في إيد بعض، حتى تنهض صناعتنا الوطنية".



وأضاف وزير المالية أن المتطلبات السريعة والكبيرة للتكنولوجيا في مصر، هى السبب في التراجع للقرار، منوها بأنهم يستهدفون جعل التعريفة الجمركية للسيارات الهاجين والكهربائية صفر، وذلك توفيرًا للوقود، ولتقليل تلوث البيئة.



وأشار "معيط" إلى أن بعض الشركات العالمية ستتوجه إلى إنتاج سيارات كهربائية في مصر، وستدعم الدولة هذا التوجه، بالإضافة إلى أن الإدارة السياسية تقف وراء أي مشروع يوفر ولو فرصة عمل واحدة.

