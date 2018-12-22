ترامب: فرصة حدوث إغلاق حكومي جيدة للغاية

22 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

قبل أقل من 10 ساعات فقط من محاولة الحكومة الفيدرالية الأمريكية تجنب حدوث إغلاق جزئي على خلفية تمويل الجدار الحدودي، قال الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه يعتقد إن فرص حدوث الإغلاق الحكومي "جيدة للغاية".



وعلى الرغم من أنه كان قد أعلن في وقت سابق إنه يتحمل المسؤولية، يحاول ترامب أن يلقي باللائمة على الديمقراطيين المعارضين لحدوث أي إغلاق.



وقال ترامب: "نحن مستعدون تماما لإغلاق طويل للغاية"، في حين أنه يصر أيضا على أن "الجدار سيمول نفسه بنفسه على أساس شهري".

