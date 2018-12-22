» مصرع فنان شهير في حادث مروع

22 ديسمبر 2018 - 07:58 ص

قالت صحف ووسائل إعلام عراقية إن الموسيقار طارق حسون توفي أمس الجمعة في انفجار مروع نتج عن تسرب للغاز حدث بمنزله .



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "حسون" قضى عن عمر يناهز 84 سنة بعد نقله إلى المستشفى مصابًا بحروق كبيرة.



ونشر مصطفى العنزي أحد أقارب الموسيقار الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك":إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم عم والدي الأستاذ الدكتور طارق حسون فريد والذي تعرض إلى حادث إثر انفجار الغاز في منزله تسبب بحروق شديدة في جسده يوم الخميس المصادف 13/ 12 ونقله إلى مدينة الطب قسم الحروق ومن بعدها إصابته بجلطة دماغية أدت إلى وفاته اليوم الجمعة

نسألكم الفاتحة والدعاء".



وشُيعت جنازة الراحل من مدينة الطب في بغداد .



جدير بالذكر أن طارق حسون فريد، موسيقار عراقى كبير، يعد مؤسس قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وشقيق الفنان الراحل بدري حسون فريد.