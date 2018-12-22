هجوم على لاعب وولفرهامبتون بسبب ما فعله مع صلاح بين الشوطين

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وولفر هامبتون

شنت جماهير وولفرهامبتون هجومًا شرسا على لاعبها المغربي "رومان سايس" بسبب ما حدث بينه وبين نجمنا المصري المحترف بليفربول محمد صلاح خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز "الريدز" بهدفين مقابل لا شيء.

ورصدت كاميرات شبكة سكاي سبورتس مشهدًا عجيبًا لـ"سايس" و "صلاح" بين شوطي المباراة ، حيث ظهر "سايس" في الفيديو يطلب من "صلاح" الحصول على قميصه ، على الرغم من كونه سجل هدفًا في شباك "وولفرهامبتون" في الشوط الأول من المباراة وهو ما أثار حفيظة جماهير الفريق الأصفر.

وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تعليقات بعض مشجعي فريق "وولفرهامبتون" على تويتر ، حيث قال أحدهم: "سايس يطلب قميص صلاح بين شوطي المواجهة، لماذا لم يطلب منه التوقيع على أوتوجراف والتقاط سيلفي؟" وأضاف آخر: "شىء لا يصدق! أحد لاعبي وولفرهابتون يطلب قميص صلاح بين شوطي المباراة".

وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.


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