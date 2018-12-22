قتلا شقيقتهما وظنا أنهما أفلتا من العقاب .. لكن القدر أوقع بهما

22 ديسمبر 2018 - 08:24 ص

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على شقيقين بعد قيامهما بقتل شقيتهما منذ عامين ، وذلك من خلال دورية أمنية.



تحريات قادها العميد "عادل أبو سريع" - مأمور قسم شرطة الحوامدية - كشفت أن "صبري . ح" - 24 سنة - وشقيقه "محمد" - 21 سنة - استأجرا شقة بقرية طموه واختبئا بها للهروب من ملاحقة الشرطة التي تطاردهما منذ عامين بعد قتل شقيتهما.



وأكدت تحريات الرائد حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أن الشقيقين تركا مسقط رأسهما بمركز طما في سوهاج للانتقام من شقيقتهما التي هربت إلى منطقة الطالبية، مع عشيقها منذ عامين للزواج منه دون موافقة أهلها، فتتبعاها وتخلصا منها بـ3 طعنات.



وكانت المحكمة قضت بإعدامها غيابيا وظلا مختبئين إلى أن تمكنت دورية أمنية من القبض عليهما بمنطقة الشيخ عتمان وتحرر محضر بالواقعة .



