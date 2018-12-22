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أسباب صادمة وراء غرق مقابر "بني صالح"

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كشف النائب سيد سلطان، عضو مجلس النواب، تفاصيل غرق مقابر بني صالح بالفيوم، قائلاً: إن بني صالح بالكامل تعوم على بركة مياه لأنه لا يوجد بها صرف صحي.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين بلس"، أنه يوجد تسريب بداخل مواسير مياه الشرب التي بجانب المقابر.

وتابع أنه تقدم بمذكرات، وتم تشكيل لجنة من الاتحاد الأوروبي وقاموا بمعاينة المكان، ويتم توفير المبالغ من الاتحاد الأوروبي لإنشاء محطة صرف صحي في القرية، مطالبًا المسئولين بالمحافظة بالتعاون معهم لحل هذه الأزمة.

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