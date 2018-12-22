توقف حركة المرور أمام ماسبيرو بسبب ماسورة مياه

22 ديسمبر 2018 - 10:31 ص

انفجرت ماسورة مياه، اليوم السبت، أمام مبنى ماسبيرو، وتسببت في إصابة جزء حيوي من وسط القاهرة، بحالة من الشلل المروري، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، إذ تسبب ارتفاع مستوى المياه في أحد اتجاهي طريق الكورنيش المتجه إلى المعادي في تكدس السيارات بشكل كبير، وذلك تزامنًا مع مواعيد توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتجمع مياه من أمام ماسبيرو وحتى أسفل كوبري أكتوبر باتجاه المعادي.

على الفور تم الدفع بوحدات المرور إلى موقع البلاغ، وإخطار محافظة القاهرة التي دفعت بسيارات شفط المياه.

على جانب آخر، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من وجود خدماتها المرورية أعلى كوبري عباس خاصة عند منطقة الأعمال، وذلك لتنظيم حركة المرور وسحب الكثافات المرورية، حيث قامت الإدارة بوضع العلامات الإرشادية والطواحين الضوئية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وكذلك وضع كاميرات لمراقبة الطريق بجانب الحواجز الحديدية بالطريق، وذلك بمحيط الإغلاق الجزئي لكوبري عباس منعًا للزحام، في أثناء إجراء أعمال تطوير، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أنه ستجري أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري عباس في الاتجاه القادم من الجيزة حتى القاهرة، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربع مراحل، على أن يكون العمل ليلا ونهارا.