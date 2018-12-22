ممرضة تنتحر بدمنهور.. تعرف على السبب

22 ديسمبر 2018 - 10:57 ص

تناولت ممرضة أقراصًا مهدئة في محاولة للتخلص من حياتها، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

جاء ذلك أثناء تواجدها في العمل بمركز العروبة الطبى التخصصى بدمنهور، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعوة رشا .ع.ع. سن29 ممرضة بمركز العروبة الطبى التخصصى بدمنهور ومقيمة بأبوالريش، قسم دمنهور، مصابة بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة.

بسؤالها قررت بتناولها عدد من الأقراص المهدئة "تجرتول" أثناء تواجدها بعملها لمرورها بحال نفسيه سيئه بسبب خلافات أسرية وأخرى بالعمل ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تحرر المحضر اللازم.