مفاجأة عن ذبح السائحتين الأوروبيتين

22 ديسمبر 2018 - 10:59 ص

في تطور غريب في مقتل السائحتين الأوروبيتين قام المتهمون بتنفيذ عملية مقتل السائحتين بإرسال فيديو مروع يظهر ذبح السائحتين، وإرساله إلى والدة إحدى الضحيتين عبر تطبيق خاص.

وقالت صحفية تعمل في صحيفة نيويورك تايمز، إن مسئولاً أوروبياً، مطلعاً على سير التحقيق في جريمة قتل السائحتين النرويجية، مارين ويلاند، والدنماركية لويزا يسبيرسن، أبلغها أن الشرطة تحقق في ملابسات إرسال مقطع الفيديو الذي يظهر عملية قتل الضحية الدنماركية ذبحاً لوالدتها وأصدقائها عبر تطبيق خاص للتراسل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما كشفت الصحيفة في تقريرها أن مجهولين نشروا صورًا تظهر فيها جثتا الفتاتين بعد قتلهما على صفحة والدة السائحة النرويجية في فيس بوك.

وعثر على جثتي الفتاتين السائحتين، الإثنين الماضي، في موقع على مقربة من قرية إمليل في جبال الأطلس المغربية، حيث كانتا في رحلة رياضية لتسلق الجبال.