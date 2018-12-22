» السيسى منفعلا: "رد يا محمد"

22 ديسمبر 2018 - 11:16 ص

قال اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن رسالة الشركة توفير فرص عمل لشباب الخريجين، وتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين ما يسهم في تخفيض الأسعار.

وأضاف "عبد الحي"، خلال كلمته بافتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، بحضور الرئيس السيسي، أن الشركة تعمل الآن على توفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 1000 بيت زراعي بالتعاون مع شركات التحالف المصري وسيتم زراعتها فور الانتهاء من تسلم توريدات التهوية من الإنتاج الحربي.

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلاً: "هي التوريدات لسه مخلصتش لحد دلوقتي"، فرد "عبد الحي": "هتنتهي خلال الفترة المقبلة"، فانفعل الرئيس: "فترة أد إيه كام يا محمد رد، انت كده متأخر 10 شهور".

ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.