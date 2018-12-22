» العثور على جثة فتاة مفصولة الأعضاء داخل محل بالعجوزة

22 ديسمبر 2018 - 11:17 ص

عثرت قوات الأمن على جثة فتاة مدفونة داخل محل بمنطقة أرض اللواء، والتابعة لدائرة قسم العجوزة، وبمعاينة الجثة تبين أنها مقطعة.

وكشفت معاينة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، عن أن الجثة لفتاة مقطعة أجزاء، دُفنت في أرضية المحل، وأن الجاني أعد مصطبة خرسانية خشية افتضاح أمره.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء رضا العمدة، ونائبه اللواء محمد عبد التواب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.