السيسي: "الكلام ده بيألمني"

22 ديسمبر 2018 - 11:26 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على تشغيل كل الشركات الوطنية في المشروعات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، أن الشركات الوطنية يجب أن تكون متيقنة أنها تساهم في إنتاج "حاجة كبيرة"، معقبًا: "الشركات الوطنية اللي بتساهم معانا بتساهم بالعمل وأنها تخلص في التوقيتات المحددة".

وتابع ،"هنفضل نجيب حاجاتنا من برة، ولا الأولى بينا نشغل شركاتنا الوطنية، معقبًا: "الكلام ده ممكن يؤلمني ويؤلم الحكومة".

ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.