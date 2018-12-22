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الأمن يكشف السبب وراء تقطيع فتاة العجوزة

قضايا وحوادث

مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة

متابعات- أمينة عبد العال

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الجيزة

مديرية امن

فتاة العجوزة

كشفت قوات أمن الجيزة السبب وراء تقطيع فتاة ودفنها في أرض محل بأرض اللواء بعد القبض على القاتل.

وألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها ودفنها داخل محل ترزي بمنطقة أرض اللواء.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة أن علاقة غير شرعية، جمعت الضحية "32 سنة" وصاحب محل ترزي في العقد الرابع من العمر، إلا أن خلافا وقع بينهما مؤخرًا، دفع العشيق للتخلص منها.

وأكدت جهود البحث للواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، أن الجاني استدرج الضحية إلى محل ترزي يملكه بمنطقة أرض اللواء، وقتلها، ثم قطعها إلى 4 أجزاء، ودفنها داخل حفرة أعدها بأرضية المحل.

وأوضحت تحريات العميد عمر طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة أن المتهم أعد مسطبة خرسانية أعلى الجثة؛ خشية اكتشاف جريمته.

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