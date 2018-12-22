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الرئيس السيسي:

إنشاء أكبر مزرعة لإنتاج التمور في العالم

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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات - الدويني فولي

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السيسي

الصوب الزراعية

أورجانيك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إنشاء أكبر مزرعة لإنتاج أفخر تمور في العالم، مشيرًا إلى أن المزرعة بها 2 مليون ونصف المليون نخلة.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، أن الدولة تنجز العديد من المشروعات القومية بشكل متكامل، موضحًا أن مصر تسعى للدخول في قائمة أفضل دول العالم في مجال الزراعة.

وأكد أن كل العاملين والقائمين في الأعمال والمشروعات القومية من الشباب المصري، وهذا دليل على أن مصر تسير على خطى غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في مشروع القومي للصوب الزراعية وغيرها من المشروعات القويمة يشرف ويطمئن.

ولفت إلى أنه لابد من الحفاظ علي المعايير والتدريب والتأهيل للعمل بنفس المستوى لإنجاز المشروعات، خاصة في المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا.

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