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مستقبل وطن بالقاهرة ينظم الملتقى الأول لأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة

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مستقبل وطن

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مستقبل وطن

ذوي الاحتياجات

امانة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، الملتقى الأول لأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة تحت عنوان بين (الواقع والمستقبل).

وكان من أبرز الحضور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب محمد ماهر أمين المحافظة، إيهاب العمدة أمين التنظيم بالقاهرة وحياة خطاب أمين ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة، وفؤاد القاضى أمين العمل الجماهيرى، ومحمود مسلم أمين الشئون المجالس المحلية بالقاهرة.

وأشاد الحضور بجهود واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن قيام الحاضرين بتوزيع شهادات تقدير باسم الحزب على عدد من النماذج المشرفة والناجحة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإذاعة فيلم قصير تحت عنوان (أقدر)، وبعض الفقرات الترفيهية.


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