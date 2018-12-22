الأمن ينقذ الآلاف من التسمم فى أسيوط

22 ديسمبر 2018 - 01:19 م

تمكنت قوات الأمن في أسيوط من ضبط آلاف العبوات الفاسدة من اللحوم ومشتقاتها والتي كانت ستتسبب في تسمم الآلاف من المواطنين.

وقال العقيد أحمد أنور مدير مباحث التموين بأسيوط إن حملات اليوم الواحد بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة أسفرت عن تحرير 108 قضايا تموينية متنوعة بمركز ديروط، وتضمنت ضبط 51 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة و10052 سلعة منتهية الصلاحية منها 9000 علبة زبادي و1008 قطع لبان و108 مقرمشات وباتيه و36 علبة لبن منتهية الصلاحية وتجميع 20 أسطوانة بوتاجاز دون وجه حق.

وأضاف أنور أنه في مجال المخابز تم ضبط 80 مخبزًا مخالفًا و100 مخالفة تشمل (عدم وجود لوحة مواعيد- عدم نظافة أدوات الرغيف والعجن – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم حمل شهادة صحية – إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن – عدم وجود سجل زيارات – إدارة منشأة بدون ترخيص – عدم إعطاء بون صرف خبز – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – غلق المخبز في أوقات العمل) مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بكل مراكز وقرى المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، منوهًا بأنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزاري رقم 453 لسنة 1954.