» رواد تويتر يسخرون من فستان رانيا يوسف

كلاكيت تاني مرة.. بعد مرور أيام على واقعة الفستان الذي أطلت به رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، تتصدر من جديد قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بإطلالة مثيرة خلال حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست"، أمس الجمعة.

وظهرت رانيا بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا ذهبيًا مفتوحًا، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين جمهورها.

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "رانيا يوسف"، تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر. وأبدى آخرون استياءهم من تكرار ظهورها بمثل هذه الإطلالات، مؤكدين أنها بذلك تتعمد استفزاز جمهورها، وشن رواد السوشيال ميديا هجومًا حادًا عليها.