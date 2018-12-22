عقد لجنة القيد بجدول تحت التمرين نهاية يناير المقبل

22 ديسمبر 2018 - 01:43 م

بدأت أعمال الدورة التدريبية الأولي المؤهلة إلي لجنة القيد بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، في معهد التدريب الجديد، والذي افتتحه مؤخرًا نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

وقال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد بالنقابة - في تصريح اليوم قبيل انطلاق الدورة التدريبية - إنه للمرة الأولى تنظم النقابة الدورات التدريبية تطبيقًا لشرط بلائحة القيد للانضمام للنقابة، مؤكدًا أن انعقاد لجنة القيد سيكون بحلول نهاية يناير المقبل.

من جانبه، كشف أيمن عبد المجيد رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، عن تفاصيل الدورات التدريبية المؤهلة للجنة القيد والتي تتولاها لجنة التدريب للمرة الأولي بالنقابة، موضحا أن الدورة التدريبية ستكون لمدة 14 يومًا على أن تشمل التحرير الصحفي ومهارات الكتابة الصحفية والكاريكاتير وغيرها من الفنون الصحفية.