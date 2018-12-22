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الأهلي يحذر جماهيره من الحسابات الوهمية

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حذرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الجماهير بعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية لبعض الأشخاص فيما يتعلق بالحصول على بطاقة حضور المباريات.

وأعلنت إدارة الأهلي أن الموقع المخصص لهذا الأمر من قبل إدارة النادي هو:

http://ticketing.ahlyegyptfans.com

ويتم من خلال هذا الموقع حجز التذاكر لحضور مباريات فريق الكرة؛ سواء في المسابقات المحلية أو القارية.

وطالبت الإدارة الجماهير بضرورة اتخاذ الإجراءات السليمة لضمان الحصول على بطاقة حضور الجماهير، والتصدي للأشخاص الذين يحاولون الكسب غير المشروع بدون وجه حق ويقدمون بطاقات «مضروبة» للجماهير.

الرئيسية - موقع حجز مباريات النادي الاهلى

ticketing.ahlyegyptfans.com


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