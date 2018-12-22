» تفاصيل اجتماع لجنة إعداد مقترحات تعديل قانون الرياضة

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قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن لجنة إعداد مقترحات تعديل قانون الرياضة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، عقدت اجتماعا مهما اليوم مع المستشار محمد عبده صالح لمناقشة المذكرة النهائية لمقترحات النادي بتعديل قانون الرياضة.

وتضم اللجنة كلاً من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية كل من المهندس خالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني وإبراهيم الكفراوي أعضاء المجلس،  ومحمد مرجان المدير التنفيذي.

وأوضح «مرجان» أن اجتماع اللجنة اليوم ناقش تفاصيل المذكرة النهائية لمقترحات النادي قبل عرضها على مجلس الإدارة في جلسته المقبلة.


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