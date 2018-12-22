سببان يهددان عودة رمضان صبحي للأهلي

22 ديسمبر 2018 - 02:46 م

محاولات مكثفة يبذلها مسئولو النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزى، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، لتعويض الإخفاقات التى حدثت فى الفترة الماضية، داخل القلعة الحمراء، بعد أن فشل الفريق فى الفوز بدورى أبطال أفريقيا رغم الوصول إلى الدور النهائى، وكذلك توديع البطولة العربية.

محاولات الأهلى قد تنتهى بالفشل، لعدة أسباب في مقدمتها رفض النادى الانجليزى الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة، واشتراط مبلغ خمسة ملايين دولار من أجل التخلى عن خدماته لصالح المارد الأحمر، وهو المقابل الذى تراه إدارة النادى مبالغ فيه، علاوة على تحذير إكرامى الشحات، حما رمضان صبحي وحارس الاهلى التاريخى، اللاعب من العودة إلى القاهرة مرة أخرى، لاسيما أن عودته ستؤثر على مشواره الاحترافى، الذى بدأه فى سن صغيرة، معتبرًا العودة ستكون بمثابة فشل كبير للاعب فى مسيرته الكروية.

ويبحث الأهلى عن التعاقد مع لاعب كبير فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتهدئة الجماهير، بعد انتداب كل من محمد محمود صانع العاب وادى دجلة، ومحمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة، والأنجولى جيرالدو جناح أول أغسطس.