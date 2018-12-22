» تفاصيل كشف غموض ذبح طالبة وشقيقها

22 ديسمبر 2018 - 03:50 م

شهدت قرية «الشيخ مكرم» بدائرة مركز سوهاج جريمة قتل بشعة، حيث تم العثور على طالبة 17 سنة، وشقيقها 6 سنوات، مذبوحين داخل منزلهما.

وكشفت تحقيقات المباحث أن وراء الجريمة زوجة خالتهما، وأنه اعتدى على المجني عليهما بـ«خنجر» أثناء تسلله إلى المنزل وتواجدهما بمفردهما من أجل سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بوالدتهما، وتم ضبط المتهم وأداة الجريمة.

وكان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بمقتل شخصين داخل منزلهما بقرية «الشيخ مكرم» بدائرة المركز، فانتقل العمداء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ومحمد حامد، رئيس فرع الأمن العام، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثتي «أسماء. م» 17 سنة طالبة، وشقيقها أحمد 6 سنوات تلميذ داخل منزلهما بذات الناحية، مسجتان كلاً منهما داخل غرفة، وبمناظرتهما تبين وجود جرح ذبحي برقبة كل منهما، وتبين عدم وجود آثار عنف بأبواب ونوافذ المنزل، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وبسؤال والدتهما نجلاء عامر فرغل 35 سنة ربة منزل قررت بأنها عقب عودتها من منزل شقيقتها بذات الناحية اكتشفت الواقعة، وأضافت بأن والدهما يعمل بدولة السعودية، وتم تشكيل فريق بحث موسع بقيادة العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الجريمة، وأسفرت جهود فريق البحث أن مرتكب الواقعة زوج خالة المجني عليهما «راضى. س. م» 34 سنة – عامل.

وتمكن المقدم على الصغير، رئيس مباحث مركز سوهاج، من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث عقد العزم وبيت النية على سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بوالدة المجني عليهما.

وقال المتهم، في اعترافاته أمام رجال المباحث، إنه قام باستدراج والدة المجني عليهما بدعوى زيارة زوجته «شقيقتها» وأعد خنجر ذو نصلين حادين لاستخدامه فـي الجريمة، وعقب ذلك توجه للمنزل محل الواقعة، وعند دخوله بادر المجني عليها الأولي بطعنات بالرقبة حتى أجهز عليها، وقام بالاستيلاء على قرطها الذهبي، وعند مشاهدة المجني عليه الثاني له وخشية افتضاح أمره قام بالسيطرة عليه وذبحه، وبالبحث عن مصوغات ذهبية أخرى بالمنزل لم يتمكن من العثور عليها.

وتبين إصابة المتهم بجروح بأصابع اليد اليمنى وبكف يده اليسرى، وقرر بأنها حدثت أثناء ارتكابه الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة، وكذا القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها بإرشاد المتهم، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.