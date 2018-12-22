» «الخطيب» يقوم بجولة تفقدية في فرع مدينة نصر

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المصريون

الاهلى

الخطيب

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، بزيارة فرع النادي بمدينة نصر، حيث تفقد المنشآت الجديدة، وأعمال التطوير في عدد من المناطق داخل النادي، وزار ملاعب أكاديمية الأهلي، المقرر تغييرها وفقا لقرار مجلس الإدارة الأخير.

وتفقد «الخطيب»، منطقة المطاعم والمنطقة الترفيهية وحمام السباحة الجديد، وأسوار النادي، وتحدث مع مسئولي الإدارة الهندسية عن كيفية سير العمل في هذه الإنشاءات، كما تفقد أكاديمية كرة القدم.

وقال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي، إن الخطيب حرص على تفقد المشروعات الجاري تنفيذها، وتابع أعمال البناء والتطوير عن قرب.

وحرص رئيس الأهلي، أيضًا على تفقد أكاديمية كرة القدم، وتابع أعمال التطوير المطلوبة لها من تغيير الأرضيات وتجديد المقر الإداري لمدير الأكاديمية، حيث سيتم تغيير الأرضيات بعد نهاية الموسم الكروي، وسيتم البدء في تطوير المقر الإداري.

وقوبل الكابتن الخطيب بحفاوة بالغة من أعضاء الجمعية العمومية، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وقال خالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب، اطمأن منه على مستوى الأكاديمية ولاعبيها، وشدد على سرعة القيام بأعمال التطوير المطلوبة لها.

وأشار مدير أكاديمية الأهلي، إلى أن زيارة الكابتن الخطيب للأكاديمية تعطي دفعة معنوية قوية للبراعم، ورسالة تأكيد على اهتمام الإدارة بالأكاديميات بشكل عام؛ من أجل تحقيق أهدافها، وتحقيق النتائج المرجوة منها.

وأوضح خالد بيبو، أن أكاديمية النادي الأهلي تسير في الطريق الصحيح، وذلك من خلال الأسس والقواعد المنظمة للعمل بها، وأنه بصفة شخصية متفائل إلى أقصى درجة بالوصول بأكاديميات النادي إلى المستوى الذي يتواكب مع اسم وقيمة النادي الأهلي.

وأكد مدير أكاديمية الأهلي أن أعمال التطوير التي تتم داخل الأكاديمية سيكون لها مردود إيجابي قوي خاصة على المستوى الفني.

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