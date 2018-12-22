» استئناف حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف بالمنيا

22 ديسمبر 2018 - 05:52 م

عادت حركة القطارات، مساء اليوم، بمحطة سكك حديد بنى مزار شمال المنيا إلى طبيعتها، بعد أن أدي حدوث عطل في القطار رقم 89 القادم من محافظة أسيوط للقاهرة، إلى توقف حركة القطارات في الاتجاهين بمحافظة المنيا لساعة ونصف الساعة.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بحدوث عطل في القطار الإسباني رقم 89 أمام محطة قطار مركز بني مزار الواقع شمال محافظة المنيا.

وعلي الفور انتقل المسئولون والفنيون بمحطة قطار بني مزار شمال محافظة المنيا وقاموا بتغيير جرار القطار، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة القطارات ساعة ونصف الساعة.

وتحرر المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وعادت من جديد حركة القطارات إلى طبيعتها عقب إصلاح العطل وتغيير جرار القطار المعطل، وكانت أجهزة الأمن كثفت تواجدها في موقع التعطل.



