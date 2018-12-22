  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:35 م
بحث متقدم
ريال مدريد والعين

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي

مجلس النواب

قنوات دولية مصرية لمواجهة الشائعات

عذاب القبر

معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يدفع بالجيش إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين

الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

غدًا.. القضاء يبدأ نظر دعوى تعديل مدد الرئاسة

مباحث الكهرباء

خلال شهر.. مباحث الكهرباء والضرائب تُحصل 220 مليون جنيه

زيادة سكانية (أرشيفية)

5 محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة

الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

الإنترنت في مصر

خطة سرية لرفع سرعات الإنترنت في مصر

حسين الشحات

«الشحات» يقود هجوم العين أمام ريال مدريد

استئناف حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف بالمنيا

قبلي وبحري

السكة الحديد
السكة الحديد

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مصرع مواطن أسفل عجلات مترو السادات

#

الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات لصالح فلسطين

#

عودة حركة المترو بالخط الأول بعد توقفها نصف ساعة

#

انتحارشاب أسفل عربات المترو بـ "عرابى"

عادت حركة القطارات، مساء اليوم، بمحطة سكك حديد بنى مزار شمال المنيا إلى طبيعتها، بعد أن أدي حدوث عطل في القطار رقم 89 القادم من محافظة أسيوط للقاهرة، إلى توقف حركة القطارات في الاتجاهين بمحافظة المنيا لساعة ونصف الساعة.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بحدوث عطل في القطار الإسباني رقم 89 أمام محطة قطار مركز بني مزار الواقع شمال محافظة المنيا.

وعلي الفور انتقل المسئولون والفنيون بمحطة قطار بني مزار شمال محافظة المنيا وقاموا بتغيير جرار القطار، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة القطارات ساعة ونصف الساعة.

وتحرر المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وعادت من جديد حركة القطارات إلى طبيعتها عقب إصلاح العطل وتغيير جرار القطار المعطل، وكانت أجهزة الأمن كثفت تواجدها في موقع التعطل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الأرصاد»: شبورة كثيفة صباحًا.. طقس شديد البرودة ليلًا
» تفاصيل انفعال «السيسي» على رئيس«الوطنية للزراعات»
» استئناف حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف بالمنيا
» «الشحات» يقود هجوم العين أمام ريال مدريد
» الكويت تحذر رعاياها في العراق
» اعتقال 14 من قيادات المعارضة السودانية وتجدد الاحتجاجات
» مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»
» ريفر بلايت يحصد المركز الثالث بمونديال الأندية
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى
» الـ5G تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا
» تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين