معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

22 ديسمبر 2018 - 06:00 م

تجدد السجال حول عذاب القبر، بين منكر لوجوده وبين مؤكد، هذه المرة كان طرفاه داعية سلفي، وباحث اشتهر بإثارته الجدل، وهجومه على كتاب "صحيح البخاري".



وقال الباحث أحمد عبده ماهر، الذي من دأب على إنكار عذاب القبر، إن "الذين يتكلمون بأن في دين الإسلام ما يسمى بعذاب القبر إنما هم يتكلمون بلسان إبليس ويطعنون الإسلام ويفترون الكذب على رسول الله وهم أيضًا أعداء القرآن ويجب محاكمتهم بتهمة تحريف الإسلام".



ورد الداعية السلفي حسين مطاوع، قائلاً: "الذي قال بأنه هناك عذاب قبر هو الله عزوجل فكيف ترد عليه"، واستشهد بالآية القرآنية الكريمة: "النار يعرضون عيها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة ادخلوا أل فرعون أشد العذاب"، سائلاً إياه: "ما رأيك نبقي هذه الآية أم نحذفها؟".



وتابع مطاوع في بيان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه: "عقيدة أهل السنة ليست بأن عذاب القبر ثابت بالسنة النبوية فقط بل في ثبوته أيضًا بنص كلام الله عزوجل، وهؤلاء المشككون الداعين للانحلال من دين الله، إن وصلوا لمأربهم الخبيث في تشكيك الناس (لا سيما الجهال منهم) في السنة النبوية فسوف ينتقلون لمرحلة أخرى وهي الطعن في القرآن الكريم ذاته وقد بدأها بعضهم بالفعل".



وأكد أن "القول أو الظن بأن هؤلاء يهدفون بما يفعلونه هذا لتنقية السنة من الضعيف والموضوع ظن خاطئ، لأن أعلم هؤلاء لايستطيع قراءة القرآن بطريقة صحيحة، فضلاً عن عدم قدرته على فهم آياته وأحكامه ناهيك عن جهلهم المدقع بشتى العلوم الشرعية كعلوم الحديث والتفسير والأصول وغيرها".



وأشار إلى أن "هؤلاء دعاة انسلاخ من دين الله، يتظاهرون بمحاربة التشدد والتطرف وهم أكثر تشددًا وتطرفًا، يزعمون حب الوطن والرغبة في استقراره وهم أكثر من يسيئون إليه، يظهرون محاربة دعاة الفتنة وفتنتهم أشد فأي فتنة هي أعظم من فتنة المسلم في دينه".



وأكد مطاوع أن "من يظن بأن هؤلاء يريدون أن تكون الكلمة للعلم كما يروجون بل غايتهم الأولى هي إفراغ الدين من أصوله وجعله عبارة عن مجموعة من الثقافات المتوارثة لا تكليف فيه ولا حلال ولا حرام".



واستدرك قائلاً: "ما زلنا نكرر على خطر هؤلاء ووجوب التعامل معهم من المؤسسات الرسمية بما يحد من أخطارهم بل ينهيها حفاظا على دين الله من تلاعبهم به وإن أدى ذلك إلى تكثيف المحاضرات والندوات بل لا أكون مغاليًا إن قلت: إن أدى ذلك إلى بيان أخطارهم في المناهج

الدراسية حفاظًا على أجيال قد تأتي وتفتن بما يقدمه هؤلاء المنحلون".



وأكد مطاوع أنه "لا فرق بين إفراط الخوارج وتفريط العلمانيين فكلاهما شر، وكلاهما خطر على الدين، وكلاهما يسيء إليه، وكلاهما ضرره كبير على الأوطان، فالله نسأل أن يكفنا شر هؤلاء وأولئك".

