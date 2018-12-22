تأجيل دعوى وقف إنشاء مجتمع عمراني بـ«جزيرة الوراق»

22 ديسمبر 2018 - 06:10 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق إلى جلسة 26 يناير المقبل.

وطلب محامي هيئة قضايا الدولة، الممثل عن الدولة في القضية، التأجيل لتقديم مستندات جديدة.

وأكدت الدعوى التي أقامها عدد من أهالي الجزيرة بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.



