"كريم" تتفاوض مع 3 بنوك لتمويل شراء السيارات

22 ديسمبر 2018 - 06:12 م

تتفاوض شركة "كريم" لخدمات النقل الذكي مع 3 بنوك محلية لإتاحة تمويلات بفائدة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل سياراتها.



وكشف المهندس وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لشركة كريم، عن دخولها في مفاوضات مع ثلاثة بنوك حكومية وخاصة لتمويل شراء السيارات وتشغيلها ضمن خدمات «كريم».



وأضاف - خلال مؤتمر صحفي أن السيارات واحدة من أهم مدخلات الإنتاج، وبالتالي يمكن دخولها ضمن المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.

أوضح أبو العلا أن «كريم» تعاقدت مع «ثروة كابيتال» خلال الفترة الماضية، لتوفير السيارات بنظام التأجير التمويلي، مشيرا إلى أنها وفرت تمويلا لحوالي 1000 سائق خلال الفترة الماضية.



وأعلن البنك المركزي العام الماضي تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة تبلغ 5%، خلال عام 2015، وتم إنفاق نحو 100 مليار من هذه القيمة .





