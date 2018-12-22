غدًا محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

22 ديسمبر 2018 - 07:06 م

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، ثاني جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة .



